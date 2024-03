The Tyets, Mushka i Sílvia Pérez Cruz lideren els Premis Enderrock de la Música Catalana

Durant la gala dels XXVI Premis Enderrock s’han revelat deu guardons per votació popular. L’any passat, el duet mataroní de música urbana The Tyets va guanyar el premi a la millor cançó per 'De l’1 al què', un presagi d’un èxit que només acabava de començar, ja que enguany han merescut el guardó a millor disc de música urbana per 'Èpic solete' (Luup Records), millor cançó per a la seva arxiconeguda sardana-reggaeton 'Coti x coti' i el reconeixement com a millor artista de l’any en la votació popular.

El guardó al millor videoclip se l’ha endut el grup barceloní Stay Homas per 'La platja', en una cançó amb la col·laboració amb The Tyets. I, per la seva banda, el terrassenc Miki Núñez ha guanyat el premi al millor disc en llengua no catalana per 121 (Universal Music), i el santfeliuenc Joan Dausà ha rebut el vot del públic com a millor directe.

Els Catarres han repetit respecte a l’any passat i ha aconseguit un nou premi a millor disc de pop-rock per a la celebració del seu 10è aniversari amb 'Invencibles' (Halley Records), en què han reinterpretat els seus grans èxits amb una desena de convidats, mentre que en la categoria de folk el guardó se l’ha agenciat el quintet El Pony Pisador per 'The Longest Ponys' (Guspira Records), un treball amb la col·laboració del grup britànic The Longest Johns.

Els premis de la crítica

Durant la cerimònia, també s’han lliurat els premis de la crítica –que ja es van fer públics a principi d’any amb la revista Enderrock–, que han coincidit amb el públic situant The Tyets com l’artista de l’any. La formació lleidatana Renaldo & Clara liderada per Clara Viñals ha estat reconeguda amb el guardó a millor disc de l’any per 'La boca aigua' (Primavera Labels). Pel que fa al millor disc de pop-rock, el reconeixement ha estat per 'Gràcies per venir' (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán) de La Ludwig Band.

Les artistes empordaneses Clara Peya i Sílvia Pérez Cruz han compartit el millor disc de cançó d’autor ex-aequo per 'Corsé' (Vida Records) i 'Toda la vida, un día' (Sony Music), respectivament, i la valenciana Sandra Monfort s’ha endut el reconeixement a millor disc de folk per 'La mona' (Hidden Track Records). Finalment, la crítica ha considerat millor disc en llengua no catalana 'Casa Linda' (Montgrí) de Cala Vento i el millor artista revelació Triquell pel disc 'Entre fluids' (Halley Records).