El pròxim dijous 4 d'arbil es celebrarà en el Local Social La Pua de Pòrtol una xerrada sobre la vida i l'obra de Josep Massot i Muntaner.

L'acte serà conduït per Tomeu Canyelles i hi participaran Margalida Tomàs, David Ginard, Bàrbara Duran i Joan Mas Vives. L'esdeveniment forma part del cicle 'Pòrtol Dinamització Cultural0' i hi col·labora l'Ajuntament de Marratxí.