El GOB organitza la presentació del llibre de Teresa Vicente, impulsora de la ILP del Mar Menor

Aquest divendres, 15 de març, el GOB Mallorca ofereix la presentació del llibre Justicia ecológica y derechos de la naturaleza, amb la presència de la pròpia autora, Teresa Vicente, professora de Filosofia del Dret de la Universitat de Múrcia i directora de la Càtedra de Drets Humans i Drets de la Naturalesa de la Universitat de Múrcia, que va impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va aconseguir més de mig milió de signatures per a donar personalitat jurídica al Mar Menor.

El llibre és un recorregut de la història del Dret fins a la l’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular que va donar personalitat jurídica al Mar Menor al 2022. Així el Mar Menor, amb un greu problema socioambiental, ecològic i humanitari (tal i com ressalta el preàmbul de la pròpia llei), s’ha convertit en la primera llacuna d’Europa amb drets propis, això és com un subjecte davant de les administracions i la Justícia, després de que el Senat espanyol donés suport de manera majoritària a aquesta llei ILP al setembre de 2022 amb 230 vots a favor i 3 en contra, i tot i l’oposició frontal de VOX.

Així davant la insuficiència de l’actual sistema jurídic de protecció, tot i les importants figures i instruments de caràcter regulador que s’han anat aprovant al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, s’aprova un nou marc d’ordenament jurídic. Aquest és també l’esperit de la Iniciativa Legislativa Popular de Benestar per a les Generacions Presents i Futures impulsada pel GOB a les Illes Balears 'Avui per demà' i aprovada el mes de març de 2023 pel Parlament. La primera ILP aprovada a les Illes en la història del Parlament. «I és que calen noves normes per als nous reptes ecològics i socials que enfrontam, especialment en els territoris singulars com poden ser el cas del Mar Menor, i el nostre propi context insular mediterrani i l’impuls i la implicació ciutadana són valors essencials», explica el GOB.

Els drets reconeguts en la iniciativa impulsada per Teresa Ribera són:

a) Dret a existir ia evolucionar naturalment: el Mar Menor està regit per un ordre natural o llei ecològica que fa possible que existeixi com a ecosistema llacunar i com a ecosistema terrestre a la seva conca. El dret a existir significa el respecte a aquesta Llei ecològica per assegurar l’equilibri i la capacitat de regulació de l’ecosistema davant del desequilibri provocat per les pressions antròpiques procedents majoritàriament de la conca vessant.

b) Dret a la protecció: el dret a la protecció implica limitar, aturar i no autoritzar les activitats que suposin un risc o perjudici per a l’ecosistema.

c) Dret a la conservació: el dret a la conservació exigeix accions de preservació d’espècies i hàbitats terrestres i marins i la gestió dels espais naturals protegits associats.

d) Dret a la restauració: el dret a la restauració requereix, una vegada produït el dany, accions de reparació a la llacuna i la seva conca vessant, que restableixin la dinàmica natural i la resiliència, així com els serveis ecosistèmics associats.

Altres qüestions regulades per la llei són la representació i la governança, el seguiment, la responsabilitat penal, civil, ambiental i administrativa i les obligacions de les administracions públiques.

De tot això, en parlaran divendres a les 19 h al local del GOB a Palma amb Teresa Vicente: «Una oportunitat única per donar a conèixer una iniciativa de referència que ben segur marca un abans i un després en la protecció dels ecosistemes».