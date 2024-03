Maria Jaume presenta per primera vegada a Mallorca el seu tercer àlbum, Nostàlgia Airlines, amb què confirma la seva translació a un pop cada vegada més electrònic, més ballable, més vital. Ho farà el 20 d’abril, a les 21 hores, al Teatre Principal d'Inca.

On ha quedat aquella malenconia que definia les seves cançons? Segueix ben present, però ara conviu amb unes capes d’ironia i despreocupació que li queden la mar de bé. I arriba en un moment dolç, amb les expectatives altes després de la bona acollida dels singles que ha anat presentant el darrer any com Lo Que Romp Es Coret, Ressaca a sa platja i Xin xin i bye bye.

Un pas més en una carrera musical ferma i consistent, després de sorprendre amb l’àlbum de debut Fins a maig no revisc (2020) i consolidar-se amb Voltes i voltes (2022). Les entrades es poden adquirir aquí.