El Gran Hotel acollirà el cicle 'Trobades amb...' protagonitzades per Joan Miquel Oliver, Marina Salazar, Betlem Barenys i Berta Prieto

El Gran Hotel de Palma acollirà una nova edició del cicle cultural 'Trobades amb...', que aquesta vegada mirarà d'acostar al públic la música de Joan Miquel Oliver, l'art de Marina Salazar i la creació audiovisual de Betlem Barenys i Berta Prieto.

Segons ha informat l'espai aquest dimecres, es tracta d'un format intimista en el qual artistes i espectadors interactuen en un espai informal.

«És una oportunitat per aprofundir en les històries que s'amaguen darrere dels projectes culturals que estan marcant l'escena contemporània i que poden ser inspiradors per al públic assistent», han afegit.

La música serà l'encarregada d'inaugurar el cicle el 23 de març amb el guitarrista, cantant i escriptor Joan Miquel Oliver. El membre del grup Antònia Font va començar la seva carrera en solitari en el 2005.

En la trobada, aprofundirà en el seu procés creatiu híbrid i multidisciplinari, posant especial atenció en les lletres i el procés de donar-los vida.

L'artista Marina Salazar, per part seva, serà la protagonista de la segona sessió del cicle, que es durà a terme el 15 d'abril. Reconeguda per l'eclecticisme de la seva feina, com en el cas del globus terraqüi en forma de pit que va vestir l'escenari de Rigoberta Bandidi, dissenya objectes reutilitzats que critiquen estereotips amb l'humor com a ingredient bàsic.

Si és el cas, el públic podrà explorar els orígens de l'univers de l'artista i la mirada amb la qual s'aproxima als objectes que reinventa.

La clausura del cicle tindrà lloc el 16 de maig i serà a càrrec de Betlem Barenys i Berta Prieto, totes dues creadores i protagonistes de la serie 'Autodefensa'.

En el seu diàleg, les actrius explicaran com van viure la història d'aquest projecte i quins altres tenen entre mans.