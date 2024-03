El guanyador del 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes és el lingüista, escriptor i traductor Albert Riera i Jané.

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, instituït per Òmnium Cultural l’any 1969, és un reconeixement a la trajectòria d’una persona que per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans.

L’escriptor, poeta i traductor Josep Piera i Rubió va ser el guardonat amb el 55è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un reconeixement que va fer Òmnium Cultural a la seva trajectòria literària.

Xavier Antich, president d'Òmnium, destaca que Albert Jané és un estudiós de la llengua i també un creador que ha centrat la seva activitat professional en l’estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i juvenil, però també ha escrit poesia.

Albert Jané va ser primer redactor i després director de la revista 'Cavall fort'. També és autor de gramàtiques i diccionaris com el Diccionari català de sinònims, ha fet una tasca ingent en la traducció de còmics i contes populars i és membre de la secció Filològica de l’IEC.

El jurat del Premi defineix Jané, nascut a Barcelona el 1930, com «un referent indiscutible en el camp de la llengua». Va començar a estudiar català pel seu compte i l'any 1958 va esdevenir un dels pocs professors de llengua catalana al país.