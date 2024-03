Menorca organitza un reconeixement a la productora Margarita Huguet per la seva feina a 'La societat de la neu'

El Consell de Menorca ha organitzat per al proper dijous un acte de reconeixement institucional per a la productora de cinema menorquina Margarita Huguet, recentment guardonada amb un premi Goya a la Millor Direcció de Producció pel seu treball a la pel·lícula 'La societat de la neu', de J.A. Bayona, així com per la seva nominació als Oscars, segons ha informat aquest dilluns la institució insular.

L'acte tendrà lloc al Lazareto de Maó, on també se celebrarà la inauguració de l'espai per a la temporada 2024. Els assistents seran traslladats amb l'embarcació Lazareto II a les 17.00 hores des del moll de Calas Fonts a Es Castell.

Així, després d'un còctel de benvinguda, a les 18.30 hores començarà la presentació de Huguet i els discursos. L'esdeveniment finalitzarà amb un espectacle musical.

Margarita Huguet va rebre el passat 11 de febrer el màxim guardó de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya durant la gala dels Premis Goya, que enguany van celebrar la seva trenta-vuitena edició i van tenir lloc a la Fira de Valladolid.