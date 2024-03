Plan-ET presenta el seu segon disc 'Amor Blindat' a Barcelona

L'artista revelació de l'escena urbana catalana presenta el seu segon llarga durada 'Amor Blindat' a la Casa de Menorca de Barcelona. El primer concert del nou tour de Plan-ET tendrà lloc dijous que ve, dia 14 de març. A les 19.00 hores obriran la sessió les PD Pan de Leche, amb la seva proposta musical experimental i moderna. El protagonista de la nit pujarà a la palestra a les 20.30 hores i, després de la seva actuació, es podrà continuar gaudint de la música escollida per les Pan de Leche.

Aquest primer concert a Barcelona del nou disc és un esdeveniment «ben especial» en la trajectòria del músic i productor de Manacor. Plan-ET ha ideat un nou directe ple de col·laboracions i sorpreses perquè tot el públic pugui cantar i ballar amb els seus sons urbans i electrònics, l'autotune i uns greus ben presents. 'Amor Blindat' serà el focus de la nit, però també hi haurà temps per hits com 'XULO' (2023) o èxits del seu anterior treball 'Kepler-454' (2022), com 'BBY' o 'SUPERGLUUU' en col·laboració amb Maria Hein.

El concert de presentació ha estat organitzat per part de l'associació sense ànim de lucre Crits i Renou, que impulsa diàriament el centre cultural Espai Mallorca i la programació del teatre de la Casa de Menorca, on tendrà lloc la presentació.

El preu de les entrades del primer concert d''Amor Blindat' de Plan-ET del 14 de març és de 8 euros per a socis de l'Espai Mallorca i 10 euros per l'entrada general. Les entrades es podran adquirir a través de la plataforma TicketIB o al següent enllaç.

Nou disc

'Amor Blindat' (2024) es publicà el 14 de febrer com una «declaració d'intencions» del músic mallorquí Plan-ET. El dia dels enamorats suposa el marc ideal per presentar un llarga durada destinat a l'amor, les relacions personals i la intimitat. Tot i mantenir el seu estil urbà i electrònic tan característic, el nou àlbum de Plan-ET dedica les seves lletres a temàtiques més personals, relacionades amb l'amor. Un disc «sentimental i colpidor» que mostra un Jaume Forteza molt real, que ha decidit presentar, precisament per això, sense cap col·laboració. La majoria de temes parlen de vivències o fantasies del mateix artista, com 'BESITO', que enceta el disc. Després dels avançaments de 'me vares robar' i 'DELIRI', només ens podria posar al davant un 'Amor Blindat' d'aquesta magnitud.