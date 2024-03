S'ha mort Akira Toriyama, creador de ‘Bola de drac’

El creador de Bola de drac, Akira Toriyama, s’ha mort a seixanta-vuit anys arran d’un hematoma subdural agut, que implica un coàgul de sang al cervell, segons que ha informat la companyia Capsule Corporation Tokyo, formada amb la finalitat de gestionar la producció de les obres de l’artista.

«El dibuixant de manga Akira Toriyama va morir el primer de març de 2024 arran d’un hematoma subdural agut. Tenia seixanta-vuit anys. És una pena perquè tenia molta feina per fer i encara hi havia coses que volia assolir. No obstant això, el difunt va deixar moltes feines com a artista», diu un comunicat publicat a les xarxes socials de Bola de drac.

El funeral s’ha fet abans de l’anunci públic i solament hi han anat els familiars pròxims. «Pels desitjos de la persona afectada, rebutjarem qualsevol missatge de condol o ofrenes. Vos sol·licitam amablement que vos abstingueu de fer entrevistes a la família», continua el comunicat.

L’empresa ha agraït a les persones que han permès Toriyama de fer les seves activitats creatives durant més de quaranta-cinc anys. «Esperam sincerament que el món únic de les obres d’Akira Toriyama continuï essent estimat per tots durant molt de temps», conclou.

Abans de crear Bola de drac (1984-1995), la seva obra més famosa, amb 360 milions de vendes per tot el món, va aconseguir reconeixement amb Dr. Slump (1980-1984), quan era un desconegut per al públic general, i en va vendre més de 35 milions de còpies al Japó. Després de l’èxit, es va adaptar a una sèrie d’anime.