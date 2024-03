[VÍDEO] 'L'odissea de les nostres vides', aquest cap de setmana al Teatre del Mar

La companyia de Teatre de lo Inestable presenta l'obra 'L'odissea de les nostres vides', del 8 al 10 de març al Teatre del Mar. Com és habitual, divendres i dissabte la funció serà a les 20.00 hores; i diumenge a les 18.00 hores, després d'aquesta representació es farà un col·loqui.

'L'odissea de les nostres vides', està interpretada per Lucía Poveda, Juan Andrés González i Jaume Ibáñez, la direcció és a càrrec de Jacobo Palleres, que conjuntament amb J.A. González, és coautor d'aquesta història de redempció d’un home blanc occidental. Un home que s’ofega en una mar plagada de guerres i morts. Un Ulisses que ens anirà presentant la seva especial redempció per tots els conflictes que han causat les seves accions.

La sinopsi facilitada pel Teatre del Mar és: «Un home alienat per la lectura del darrer llibre que batega encara a la tauleta de nit: L’Odissea. No pot parar de llegir-la. Una vegada i una altra. Hi viu i viu a través d’ella. Aquests pensaments contaminats per l’Odissea el visiten avui, en l’aniversari del seu fill. Setze anys ja. Les preguntes són unes altres encara que siguin les mateixes. Assegut davant de la casa, se n’adona que ha abandonat el seu fill pel treball, per la responsabilitat d’una empresa, d’un projecte, d’un desig, d’un viatge iniciàtic. Reviu els records de la celebració i intenta justificar-se, com un pare que s’infla de raons i de veritat quan diu: 'Ho faig per vosaltres'».