'Perímetre de seguretat' d’Isabel Servera és la representació balear a ARCO

La proposta Perímetre de seguretat, d’Isabel Servera, amb el comissariat de Pilar Cruz, ha inaugurat avui el seu estand propi a ARCOmadrid 2024, després d’haver estat la guanyadora en la convocatòria creada per l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) per seleccionar un projecte per participar en l’edició d’enguany. A la inauguració, acompanyant l’artista i la comissària hi han assistit el director de l’IEB, Llorenç Perelló, i el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Pedro Vidal.

Isabel Servera és una artista visual que té una àmplia trajectòria artística, en la qual ha exposat en diferents museus i galeries nacionals i internacionals. Recentment va ser guardonada amb el II Premi Barbara H. Weil, gràcies al qual va fer una residència artística a Nova York. La seva obra és present en col·leccions com la de l’Ajuntament de Palma, la de la Fundació Vila Casas, la de la Fundació Banc Sabadell i la Col·lecció DKV.

'Perímetre de seguretat' és una instal·lació site specific que parteix d’una investigació visual de l’artista sobre les obres públiques i l’ús d’elements plàstics de senyalització per formar perímetres de seguretat.

L’artista delimita i senyalitza amb aquest tipus d’elements l’estand de l’IEB per generar consciència a l’espectador sobre el dret a l’ús de l’espai, a tall de reflexió sobre els privilegis d’accés, trànsit i ocupació que tenim segons la comunitat o col·lectiu a què pertanyem, sigui per elecció o designació, sigui per qüestions econòmiques o d’ordre geopolític.

Com és habitual en la seva pràctica artística, l’artista se serveix de tècniques artesanes caigudes en desús, utilitzant la tècnica del tapís de baix lliç per al trenat de les cintes de senyalització. L’ús de l’artesania constitueix, a més, un fil conductor en l’obra d’Isabel Servera per reflexionar sobre l’entrellaçament entre el món preindustrial i el del capitalisme tardà quant a les nocions d’organització de la feina i explotació econòmica dels recursos.

L’IEB participa des del 2019 com a institució cultural amb un estand propi a la secció d’espais culturals d’ARCOmadrid, amb l’objectiu de fomentar la visibilització i internacionalització dels artistes balears. Els projectes presentats fins ara han estat 'El instante antes de que algo suceda', amb Lara Fluxà, Gabriel Pericàs i Ian Waelder, comissariat per Allélon; Rèplica. 'Tour de force', de Joan Morey, comissariat per Jesús Alcaide; 'Spleen de Teheran. Càmera lúcida', de Núria Marquès, comissariat per Alexandra Laudo, i 'Mediterranean Souvenirs: Ofrenes', de Julià Panadès, comissariat per Àngels Miralda.

El director de l’IEB, Llorenç Perelló, manifesta que «aquest estand de l’IEB ajuda a visibilitzar artistes de les Illes Balears i complementa la feina dels galeristes que aquests dies es desplacen a ARCO». Per la seva part, Vidal manifesta que «l’estand del govern a ARCO simbolitza el suport de l’executiu als creadors, atès que es posa a la seva disposició una finestra d’oportunitats per donar-se a conèixer»