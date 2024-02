Neix Orgull, la primera publicació de reflexió LGTBI+ en català

Orgull s’ha estrenat aquest dijous com la primera publicació de reflexió LGTBI+, de la mà del grup Comunicació 21.

La revista es publicarà de manera trimestral i comptarà amb una pàgina web d’actualització diària. El projecte vol ser un espai de llibertat i pretén apropar les realitats del col·lectiu LGTBI+ a tota la població, també a aquelles persones que no formen part de la comunitat.

Mar Sifre Rigol, cap de redacció d'Orgull, ha explicat que el seu principal objectiu és: «Ser referents per a totes les sigles del col·lectiu a través d’un espai, transversal i plural, que convidi al debat i a la trobada entre nosaltres, així com un lloc on poder cercar tota mena d’esdeveniments pensats pel públic LGTBI+».

Per al llançament, Orgull compta amb la col·laboració de personatges públics LGTBI+ com ara el batle de Barcelona, Jaume Collboni; l’exabatlessa Ada Colau; l’escriptori Bel Olid; la científica i activista trans Judith Juanhuix, o la cantant Maio, així com la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

La primera edició de la revista es pot consultar aquí.