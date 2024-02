Ona Mediterrània duu 'L'estàtua de la llibertat', de Joan Guasp, aquest diumenge a Can Alcover

Diumenge, 3 de març, a les 17.00 hores, a Can Alcover-Espai de Cultura (carrer de Sant Alonso, 24, Palma), es representarà l'obra 'L'estàtua de la llibertat', escrita per l'autor teatral Joan Guasp. L'Associació Ona Mediterrània organitza aquesta representació teatral i un col·loqui amb l'autor.

Joan Guasp i Vidal, nascut a Consell, l'any 1943. És escriptor (de narracions, novel·la, poesia, biografies, aforismes i, sobretot, teatre), periodista cultural i col·laborador del Diari de Balears. Ha obtingut diversos premis, i el 2023 se li va concedir el Reconeixement Pau Casasnoves dels Premis de Maig d'Inca, de l'Obra Cultural Balear, per la seva contribució al foment i manteniment de la identitat de la llengua i la cultura catalanes.

«Després de la victòria de Donald Trump com a president dels EUA, es va veure encara més la urgència d'enfortir els elements naturals de la condició humana quant a la independència i a la llibertat, tant personal com col·lectiva. 'L'estàtua de la llibertat', escrita abans del relleu presidencial a Washington, remarca, a través d'un adolescent català i d'un vell afroamericà, com és d'important lluitar per aquests valors irrenunciables i l'esforç que cal fer per assolir-los.»