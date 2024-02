Punk's not dead, el punk és ben viu a Mallorca

La música punk gaudeix d'un bon moment a Mallorca, amb diversos grups que es van obrint camí, malgrat la manca d'espais on poder assajar i on poder actuar.

Una bona oportunitat per veure un dels grups punters en aquest estil, Coça, serà aquest divendres, 1 de març, a la Factoria de So de Santa Maria, on es podrà gaudir del concert 'Sex'N'Gralls & Rock'N'Folk'.

A banda de Coça, hi actuaran els Grollers, Puny ses Tatxes i Malouda.

Altres grups que formen part de la nova escena punk a Mallorca són: Maldol, Nita, La flor romanial, Garrafa Nadal (pop punk), Barrera, Futura i Lakra.