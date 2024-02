Agenda literària a Palma d'aquest dijous

Aquest dijous, 22 de febrer, a les 19.00 hores, coincideixen dos grans esdeveniments literaris a Palma. A la Biblioteca de Cort i a Can Alcover.

Per una banda, a Can Alcover es presenten 'L'inoblidable viatge a Grècia' i 'Resum de la literatura clàssica grega i llatina', de Carles Riba, escriptor i poeta català que va morir l'any 1959. A l'acte de presentació participaran Cèlia Riba, filòloga, neta de Carles Riba i Clementina Arderiu, així com neboda de Josep Maria Llompart i Encarnació Viñas; Mercè Comas, editora i filòloga; i Pilar Arnau, professora de llengua catalana i membre de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB).

'Noves línies de recerca en la història de Mallorca.' Col·lecció Panorama balear de l'editorial Lleonard Muntaner, és el nom de la presentació i debat sobre quatre llibres que tendrà lloc a la Biblioteca de Cort. A càrrec de les seves autores i autors i moderat per l'editora Maria Muntaner. Les obres són:

-'Les malalties als centres penitenciaris de Mallorca durant la Guerra Civil i la postguerra (1936-1943)', de Margalida Roig Sureda.

-'Memòria rescatada. La dona jueva a la Mallorca medieval (s. XIII i XIV)', de Jordi Maíz Chacón.

-'Cultura i pràctiques escolars a la Mallorca de la postguerra (1939-1949)', de Gabriel Barceló Bauzà.

-'Els orígens del republicanisme i el primer moviment obrer a Mallorca (1849-1868)', de Catalina Martorell Fullana.