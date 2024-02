[VÍDEO] Campanya de micromecenatge per a 'Iràs i no tornaràs', un joc inspirat en les rondalles mallorquines

Aquest cap de setmana s’ha llançat a Verkami la campanya d’'Iràs i no Tornaràs', un joc de taula creat a Manacor. Durant les primeres 25 hores, s’ha assolit l’objectiu de finançament, i al llarg del diumenge 18 i el dilluns 19 de febrer s’han assolit encara dues fites més.

'Iràs i no Tornaràs' és un joc inspirat en les rondalles mallorquines, relats tradicionals que han perviscut al llarg dels segles gràcies al seu potencial pedagògic i al seu poder captivador. A les rondalles meravelloses entrar dins el relat és traspassar la porta a un altre món que és veritat i mentida a la vegada, on tot és possible. S’hi troben éssers monstruosos (dimonis, homenets de polzada o gegants), criatures màgiques capaces d’oferir dons (fades, bruixes, bruixots), penyores amb habilitats fabuloses (que permeten fer-se invisible, teletransportar-se, fer aparèixer objectes del no-res o fer realitat qualsevol desig), i herois i heroïnes amb prou valor per vèncer la por, el dimoni o la Mort personificada.

A partir de l’imaginari de les rondalles, aquest joc col·laboratiu proposa als jugadors convertir-se en protagonistes d’una rondalla. Al llarg de la partida van superant proves fins a completar els tres capítols de rondalla i arribar al final. L’enemic principal del joc és el dimoni.

'Iràs i no Tornaràs' és un joc immersiu que fomenta la cooperació, el diàleg i la col·laboració entre els jugadors. Per això, és ideal tant per a un horabaixa familiar o per a una vetllada amb amics com per a un context més institucionalitzat, per exemple a les aules de secundària o a les biblioteques.