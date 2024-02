L'OCB de Manacor presenta 'Lobocoitomia', un còmic fresc i crític de Llorenç Garrit

El pròxim dilluns, 26 de febrer, en el marc d'Els Dilluns de l'Obra, que organitza l'Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor, tendrà com a convidat Llorenç Garrit que presenta el seu darrer treball, el còmic Lobocoitomia, una seqüència de dibuixos i textos impregnats d'una certa crítica a la societat.

L'acte tendrà lloc a les 20 hores al teatre La Fornal de Manacor.

Llorenç Garrit (Santanyí, 1981) porta quasi vint anys dedicats a l'art, tant en la disciplina d'il·lustració i disseny gràfic com en la de pintura.

En el camp de la il·lustració i el disseny gràfic maneja programes com Photoshop o Indesing, ha maquetat i dissenyat llibres i cartelleria per diverses entitats. Un cop acabats els estudis, va desenvolupar els seus coneixements de disseny i maquetació fent feina a la revista Santanyí Magazine del prestigiós director i fotògraf Javier Viguera.

Ha il·lustrat diversos contes infantils, entre ells Les llegendes de la ciutat de Palma o Na Kali fa una Volta. Fou el creador de la màscara per a l'obra de teatre El arquitecto y el emperador de Asiria. Ha realitzat les il·lustracions per a l'obra de teatre Bertoldino, dirigida per Jeroni Obrador i és el creador del còmic inspirat en aquesta mateixa. La seva obra Laca per a rates ha estat editada per l'editorial Calambur Xandri i finalment l'editorial Xandri ha publicat el seu nou treball, Lobocoitomia.