L’editorial creada per Francesc de Borja Moll compleix 90 anys de feina continuada al servei de la cultura en català

L’editorial Moll, creada el 1934 pel filòleg i escriptor menorquí Francesc de Borja Moll Casasnovas, compleix aquest 2024 90 anys de feina continuada al servei de la cultura en llengua catalana; ara amb l’afegit de ‘Nova’, per l’etapa que va iniciar fa cinc anys, el 2019. Diumenge 18 farà 33 anys del traspàs, 18 de febrer del 1991, de qui va ser una de les més destacades personalitats de la cultura catalana del segle XX, continuador de la tasca d’Antoni Maria Alcover, coautor del Diccionari català-valencià-balear, fundador de l’Obra Cultural Balear, llibreter, professor i combatent per la normalització del català en els temps més foscos de la dictadura franquista, en consonància amb el seu llema: «Dura tamen molli saxa cavantur aqua» («Però les aigües molles foraden les dures roques»).

L’editorial Moll va néixer com a continuació de la tasca d’Antoni Maria Alcover, per la necessitat de continuar publicant el Diccionari català-valencià-balear i l’Aplec de rondaies mallorquines -que serà declarat patrimoni immaterial de Mallorca pel Consell Insular-, que el mateix Moll considerava «els tres tresors» de l’editorial, juntament amb el Cançoner popular de Mallorca de Rafel Ginard. La seva trajectòria es va iniciar el 1934 amb la col·lecció Les Illes d’Or, dedicada a autors i temes de les Balears, a la qual en seguiren d’altres d’emblemàtiques com Raixa, El Treballs i els Dies o Balenguera, degana de l’edició en poesia a l’arxipèlag.

Actualment, Moll disposa del major catàleg de títols publicats a Mallorca, 1.400, i d’autors en català al mateix àmbit, 483. Entre els quals, els llibres de Joan Mascaró, els Manuals d’Introducció a la Naturalesa, l’edició comentada de les Rondalles a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré o la publicació de les obres completes d’Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja Moll i Gabriel Alomar. Entre els seus títols més recents es troben l’àlbum de Clara Barceló i Robert Campillo Monstres de ca nostra, una nova edició d’Els aucells de les Balears de Joan Mayol, la primera traducció al català de Qui estima no dorm de Robert Schneider, la primera recopilació dels poemes de muntanya de Robert Graves, El crestall rost, o l’antologia poètica Palma en vers, a cura de Miquel Àngel Llauger.

La tasca de Francesc de Borja Moll Casasnovas fou continuada pel seu fill Francesc Moll Marquès, així com d’altres membres de la família com Aina Moll Marquès, Susanna Moll Kammerich i Antoni Moll Echeto i l’escriptor Josep Maria Llompart, qui fou director literari de l’editorial. El 2014, a causa de la crisi econòmica, Moll va anunciar el seu tancament, que fou evitat per un col·lectiu de persones que, integrades a la Institució Francesc de Borja Moll, varen adquirir tots els actius i les marques, fent possible, des del 2019, la seva continuïtat com a Nova Editorial Moll.

Francesc de Borja Moll (Ciutadella de Menorca, 1903 - Palma, 1991) és una de les figures més eminents de les lletres i la cultura catalanes del segle XX. Fundador de l'editorial Moll l'any 1934, la seva vasta activitat com a home de lletres es desplega en els àmbits de la filologia, la literatura, l'edició, l'ensenyament i l'activisme cultural amb la fundació de l'Obra Cultural Balear. La seva constància i capacitat de treball fou decisiva per a la culminació del Diccionari català-valencià-balear, també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, obra magna de referència per a tots els usuaris de la llengua catalana, iniciada pel seu mestre Antoni M. Alcover i redactada per Francesc de B. Moll. És també autor de gramàtiques de gran importància per a l'estudi de la llengua catalana, com la Gramàtica Catalana referida especialment a les Illes Balears o la Gramàtica Històrica Catalana.