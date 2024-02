[VÍDEO] La Mobofest anuncia el cartell per a l'edició del 2024

La Mobo 24 ha anunciat el cartell complet per a la seva propera edició, que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de juliol de 2024 al Parc de n’Hereveta de Porreres. S’han confirmat els noms dels grups mitjançant un vídeo dirigit per Joan Porcel i interpretat per l’actriu Mar Fiol, a la que es veu passejant amb bicicleta pels diferents pobles que conformen el Pla de Mallorca.

Julieta Venegas serà el gran atractiu internacional de l’edició del 2024 de la Mobofest. La mexicana, reconeguda internacionalment per èxits com ‘Me Voy’ o ‘Limón y Sal’, fa uns mesos va guanyar un Latin Grammy al millor àlbum de Pop Vocal per ‘Tu Historia’ (2022, Lolein Music) i acaba de treure el senzill ‘Qué Más Da’ juntament amb la catalana Rigoberta Bandini. Venegas ben segur que farà emocionar al públic del Parc de N’Hereveta, on arribarà aquest estiu amb un nou disc.

Qui també va ser nominada a un Grammy Llatí a Millor Cançó d’Autor i també serà a la Mobo 24 és Valeria Castro. La canària, amb només 24 anys i un àlbum publicat, ja ha aconseguit estar en les primeres posicions dels rànquings de millors discs del 2023 a revistes musicals com Mondosonoro i promet oferir una posada en escena brillant a Porreres. Completen les confirmacions estatals el pop de Socunbohemio i el folk-rock de La Ludwig Band.

Maria Jaume, Maria Hein i Joan Miquel Oliver, tots tres amb nous treballs discogràfics, encapçalen la gran onada de grups locals que també actuaran a la Mobo 24. El festival, com cada any, reuneix estils musicals ben frescos i diversos. Enguany també seran a Porreres grups balears com Guille Wheel & The Waves, Pitxorines, Xarxa - que oferiran el seu concert de comiat -, Anna Picornell, Ànimos Parrec, Negre, Xisk, Caspary, Masé Jara i Na Kate.

Tots aquests grups s’afegeixen als ja confirmats Mujeres, Guillem Gisbert, Reïna i J. Bordoy i encara queda un cap de cartell per desvetllar que, per ara, el festival deixa en incògnita. Les entrades estan a la venda a través de la plataforma TicketIB.