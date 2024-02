Es presenta el debut literari de Caterina Karmany: 'El temps de les magranes'

La periodista Caterina Karmany, que actualment és la corresponsal de TV3 a les Balears, debuta en el món de la literatura amb la novel·la 'El temps de les magranes', llibre que presenta a la llibreria RataCorner aquest 15 de febrer, a les 19.00 hores al costat de Margalida Mateu i Climent Picornell i amb l'acompanyament de la cantant Clàudia Mestre.



El debut literari de Caterina Karmany

La història de tres generacions de dones que gràcies a l'amistat i a la seva empenta se sobreposen a les circumstàncies adverses.

Quan la Margot, fotògrafa publicitària, torna a Mallorca, el passat li esclata a la cara. Després de la mort dels pares, ella encara conserva en un racó del jardí l'antic magraner. A poc a poc, anirà coneixent el passat d'aquella dona forta sense estudis, i coneixerà també alguns fets oblidats que van tenir el poble on va créixer i recupera les seves amigues, les Moixes, que com ella també viuen atrapades per certes circumstàncies personals i laborals, la seva vida fa un tomb radical. Com l'àvia, ella també haurà de lluitar per tirar endavant.

Una novel·la femenina amb una bona història, personatges de carn i ossos, i un escenari ben atractiu: la Mallorca rural de la postguerra i l'actual.