L’AELC obre el termini del concurs de narrativa breu dedicat a «l’amor no heteronormatiu»

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) organitza el concurs 'Imagina un amor' des de 2018 per a promoure la creació literària entre el jovent al voltant de la temàtica LGBTI.

El concurs compta amb tres categories per edats: la primera, de 12 a 15 anys; la segona, de 16 a 18 anys, i la tercera per a adults. Els textos hauran de tenir una extensió d’entre una i tres pàgines, ser escrits en llengua catalana i tractar alguna qüestió relacionada amb l’amor no heteronormatiu (amb això simplement es demana que el relat vagi més enllà de la tradicional relació entre un home i una dona).

A la web de l’AELC es pot trobar més informació, enllaços als relats guanyadors de l’edició de 2023 i les bases del concurs completes: www.escriptors.cat/noticia/concurs-literari-lgtb-aelc-2024

El termini d’admissió dels textos es tancarà el 22 de juny de 2024 i el lliurament dels premis se celebrarà durant la nova edició del QLit, el Festival de Literatura Queer, a l'octubre.