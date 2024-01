Presenten 'Cantando a través del muro', cançons per a la llibertat del poble sahrauí en totes les llengües oficials de l'Estat

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears ha presentat aquest dimecres a l’espai Xocolat i a Can Alcover l'àlbum 'Cantando a travérs del muro, canciones para la libertad del pueblo saharaui'.

La roda de premsa ha comptat amb la presència de Juan Soroeta, professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la UPV, president del club44, expert des de fa més de 30 anys sobre el conflicte del Sàhara Occidental, membre de l'equip de Juristes pel Sàhara Occidental i promotor d’aquest àlbum musical.

Es tracta del Volum III de cançons per a la llibertat del poble sahrauí, l'àlbum consta de 3 CDs amb cançons de 52 artistes i bandes de tot l'Estat i en totes les llengües oficials, entre els quals hi ha alguns dels artistes més importants del panorama a l'Estat com Rozalén, Vetusta Morla o Maria del Mar Bonet que canta una cançó amb Juan Valderrama. Tots els artistes hi han participat de manera altruista i desinteressada.

L'objectiu d'aquest projecte és promoure el debat i difondre la situació que viu el poble sahrauí després de més de 47 anys d'ocupació de la seva terra i arribar a l'opinió pública de tot l'Estat espanyol.