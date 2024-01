Arriba la 9a edició de Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Arriba una nova edició de Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 2024, que tendrà lloc del 3 al 6 d’octubre i del 6 al 9 de novembre a Mallorca. Com ja es va fer l’any passat, la programació de música i la d’arts escèniques seran en setmanes diferents. Així, el programa d’arts escèniques se celebrarà els dies 3, 4, 5 i 6 d’octubre, i el de música del 6 al 9 de novembre.

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha obert la convocatòria d’enguany. Tots els artistes interessats a participar en aquesta novena edició de Fira B! poden registrar-se a partir d'avui i fins al 29 de febrer de 2024.

Més de 10.500 persones assistiren als concerts de Fira B! Música 2023. La majoria dels 50 concerts gratuïts varen exhaurir les entrades. Prop de 400 professionals i artistes es varen acreditar a les Jornades Professionals: el gran aparador del talent musical de les Illes Balears.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, apunta que «un dels objectius prioritaris d’aquesta direcció és promocionar i difondre a l’exterior tota la cultura que es fa en aquesta terra, així com ajudar al sector». A més, Perelló afegeix «difondre la creació i la cultura feta a aquestes illes és una de les accions primordials per aquesta casa, i la Fira B! és una gran oportunitat.»

27 espectacles

L’edició passada d’arts escèniques va comptar amb l’assistència de 2.500 persones, que gaudiren de 27 espectacles, principalment peces de teatre de text, nous llenguatges, i també moviment, dansa, circ, teatre de carrer i teatre visual.

Fira B! és un mercat professional de música i arts escèniques que té com a principal objectiu donar a conèixer les creacions recents més representatives dels artistes de les Illes Balears, així com fomentar les xarxes d’intercanvi entre professionals de la música i de les arts escèniques, tant de les Illes Balears com de fora de la comunitat, d’àmbit estatal i internacional.

Fira B! va néixer l’any 2015 exclusivament com a mostra d’arts escèniques de les Illes Balears. I ho va fer inspirada en els festivals Sea Arts (2013) i Sea Music (2014) i la Fira Illescena (2014).