L’exposició Arrelart reuneix a Sineu una vintena de dones artistes per a reflexionar sobre la violència estètica

La segona edició de l’exposició col·lectiva de dones artistes de Sineu, Arrelart, mostra enguany l’obra de 25 creadores que a través de la seva obra reflexionen sobre la violènica estètica, «un tipus de violència masclista sovint subtil, una violència simbòlica, que condiciona el dia a dia de les dones», en paraules de les representants de l’associació feminista Dones d’Arrel de Sineu que han organitzat la mostra.

Les obres que s’exposen fins el 2 de febrer a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de Sineu «qüestionen el mite de la bellesa: la validesa de pràctiques diàries de maquillatge, depilació, règims, faixes per estilitzar la figura i tants altres invents que la societat imposa a la dona perquè estigui sempre guapa, sempre jove i sempre desitjable, com si la seva única funció al món fos agradar».

La comissària de la mostra, Yolanda Costa, ha estat capaç de donar coherència artística i harmonia visual a una proposta molt diversa que presenta tècniques artístiques ben diferents -pintura, escultura, collage, instal·lació- a través de les quals interpel·la el públic «sobre el maltractament que ens infringim les dones a nosaltres mateixes per adaptar-nos als cànons imposats, sobre el temps i la dedicació que hi invertim, i sobre la necessitat d’acceptar i estimar els nostros cossos tal i com són en la seva bellesa diversa».

L’exposició, que es va inaugurar el dematí de dissabte 27 de gener, va comptar amb molta assistència de públic i amb l’actuació teatral de Mercedes Longy, que també participava a la convocatòria en la disciplina d’arts escèniques, i que presentà un «show d’humor espiritual», protagonitzat per la vident Astral, que va fer riure i participar les assistents a l’hora que les convidà a reflexionar sobre el tema.