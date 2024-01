L’organització CEDRO bloca 2,7 milions d’enllaços a còpies pirates de llibres i premsa durant l’any 2023

L’entitat CEDRO va eliminar durant l’any 2023 més de 2,7 milions d’enllaços que dirigien a còpies il·lícites d’obres, contribuint a la seguretat i fiabilitat pel sector editorial a internet. L’organització sense ànim de lucre disposa d’eines que permeten millorar la protecció de les publicacions dels seus membres, per exemple, el Servei d’Antipirateria Digital (SAD).

En els dsrrers anys, un dels reptes principals del sector editorial ha estat l’augment dels robatoris digitals de contingut, tal com exposa l’Observatori de la Sostenibilitat de la Cultura Escrita. El SAD va interceptar 3.370.390 enllaços il·lícits a llibres, diaris, revistes i partitures durant el 2023, i se’n varen eliminar 2.741.611. En aquest sentit, el principal canal d’accés il·legal a les obres són les xarxes socials.

Per aquest motiu i amb l’objectiu de fomentar un entorn digital més segur per als creadors de contingut editorial, l’organització remarca que disposa de diverses eines que permeten augmentar la protecció de les publicacions. Per exemple, permet als seus socis denunciar casos de pirateria digital massiva, entre altres mecanismes que es poden consultar a la web.