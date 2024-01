Les Illes Balears presenten l’Atlàntida Film Fest a Fitur

«La cultura com a eix desestacionalitzador». Aquest és el missatge que ha volgut llançar el Govern a Fitur durant un acte duit a terme a l’estand de les Illes Balears amb la cultura «com a element que fa possible experiències turístiques més autèntiques i enriquidores per als visitants».

En l’esdeveniment, que ha estat presentat per la directora general de Cultura, Ricarda Vicens, s’han assenyalat dos dels múltiples exemples d’internacionalització de la producció cultural a través de sinergies amb el sector turístic, aprofitant l’oferta cultural com un atractiu per a un turisme de qualitat i l’èxit turístic per a la difusió de la producció del sector cultural.

Atlàntida Film Fest

En primer lloc, s’ha presentat el cartell de l’edició 2024 de l’Atlàntida Film Fest, juntament amb les novetats de la programació. Aquest festival va néixer fa catorze anys com el primer festival de cinema en línia de l'Estat espanyol amb la missió de donar a conèixer al públic les millors pel·lícules internacionals que no trobaven lloc a les sales.

El primer objectiu va ser la visibilitat; el segon, donar prestigi a la finestra d’Internet i, posteriorment, va arribar Mallorca. Avui, Atlàntida és el festival híbrid més important del món i en cada edició supera els 750.000 espectadors a la seva doble seu: una setmana a Mallorca i un mes a Filmin.

A Mallorca han vingut figures internacionals tan rellevants com Judi Dench, Ken Loach, Vanessa Redgrave, Stephen Frears, Roland Joffé, Barbara Broccoli, Boris Pahor i Barbet Schroeder, així com els directors nacionals més rellevants.

«Paisatge sensible», d’Amparo Sard

La segona proposta cultural ha estat una intervenció artística de l’artista Amparo Sard que, sota el títol «Paisatge sensible», ha establert un paral·lelisme entre un paisatge virtual i la sensació tàctil «per fer-nos entendre que sentir avui és l’emergència». La sensació hàptica a «Paisatge sensible» aporta, a més, estranyesa a l’espectador, «la mateixa que hauríem de sentir quan estam davant qualsevol narrativa de crisi social», afirma l’autora.

L’espectador pot comptar amb la sensació tàctil en l’experimentació artística de l’obra gràcies a una revolucionària tecnologia d’última generació, la realitat virtual 3D hàptica i hologràfica.

Fa mesos que l’artista treballa amb els investigadors d’ADEMA, referència mundial en simulació 3D hàptica i hologràfica, en una peça feta en metamatèria que permet ser percebuda de manera hàptica (tàctil) en un entorn virtual com és el metavers.

Amparo Sard és doctora i professora de Belles Arts a la Universitat de Barcelona des de fa més de vint anys, en què imparteix els màsters internacionals de creació. És cap d’estudis del grau de Belles Arts de l’Escola Universitària ADEMA (Universitat de les Illes Balears) i Master of Art in Media Studies per la New School University de Nova York.