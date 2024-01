El Govern presenta la digitalització de l’arxiu fotogràfic de Casa Planas en el centenari del naixement de Josep Planas

Al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, i com a acte previ a la Fira de Turisme Fitur, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentat el projecte de digitalització de l’arxiu fotogràfic Casa Planas.

Coincidint amb el centenari del naixement del fundador de la casa, Josep Planas i Montanyà, el Govern s’implicarà en la recuperació de més de tres milions d’imatges vinculades al desenvolupament turístic a partir de la dècada dels anys 50: «Les administracions tenim l’obligació de protegir aquest arxiu com a part del nostre patrimoni històric i cultural, per la qual cosa treballarem colze amb colze amb Casa Planas», ha afirmat Prohens.

L’acte, organitzat en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i al qual han assistit les principals autoritats balears i una àmplia representació del teixit cultural de Madrid, s’ha emmarcat en un «viatge cultural» a través de les Balears i s’ha iniciat amb un breu recorregut per obres seleccionades del museu amb la temàtica del viatge com a rerefons. La visita ha començat al vestíbul, on l’essència balear s’ha fet ben patent: L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) ha interpretat les seves «Impressions sonores de les Balears», amb obres d’autors balears, com Joan Valent, entre altres. En aquesta sala, habitualment tancada al públic general, s’exposa una part de l’obra d’un altre autor molt vinculat a Mallorca, Joan Miró. En aquest sentit, Prohens ha reivindicat «les Illes Balears com a terra de cultura, com a terra d’artistes, de creadors i com a terra d’inspiració».

Casa Planas

Josep Planas i Montanyà va ser fundador de la casa fotogràfica de referència de les Illes Balears; un emprenedor de la fotografia i visionari, ja que va veure la relació simbiòtica entre el turisme i la imatge. La seva càmera va captar el desenvolupament turístic, econòmic i social entre els anys 50, 60 i 70 en una Espanya on naixia el turisme de masses.

La història de la fotografia i la seva evolució tecnològica a Balears no es pot entendre sense aquest personatge, que va introduir el color i el concepte de la fotografia industrial i que va desenvolupar tècniques innovadores, incorporant un punt de vista aeri amb la compra d’un helicòpter. D’aquesta manera va adquirir la producció industrial de postals i va establir la iconografia del boom turístic de les Illes Balears. Això va permetre que la imatge de les illes es difongués internacionalment.

Casa Planas va produir milions d’imatges en una època que retraten de forma etnogràfica esdeveniments culturals icona d’una transformació social fruit del model turístic que després es va dimensionar de forma internacional.

La neta, Marina Planas, ha recuperat l’arxiu empresarial de la seva família que suposa un material únic per la història, de gran valor patrimonial balear i internacional pel que suposa el desenvolupament turístic mundial.

Centre de Recerca i Cultura

El Centre de Recerca i cultura contemporània Casa Planas és una plataforma d’experimentació, investigació i creativitat que aposta per rescatar l’antiga fàbrica de fotografia Casa Planas. Un espai en desús que recupera la memòria material i immaterial d’aquest lloc per a la ciutat de Palma, i que obre les portes com a centre independent d’investigació i creació artística l’abril de 2015.

Donen suport als processos creatius i ofereixen recursos per fomentar la creació per creadors professionals i actius. Actualment, l’arxiu conté tres milions d’imatges que expliquen la història més recent de les nostres illes i que es fa servir com a espai de creació, pensament, col·lectivitat i interpretació de la identitat de les Illes Balears i la cultura turística.