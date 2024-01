L’Institut d’Estudis Baleàrics convoca reunions a cada illa per a recollir les propostes del sector cultural

D’acord amb les finalitats que té l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), entre les quals es troben la promoció i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i el foment de la llengua catalana, la institució convoca cada any diverses línies de subvencions destinades als diferents sectors o àrees culturals de les nostres illes: música, literatura, arts escèniques, arts visuals, investigació, centres de creació, fires i festivals, a més de subvencions destinades al foment de l’ús del català i als mitjans de comunicació en català.

Entorn d’aquestes línies d’ajuts, i amb la finalitat de presentar al sector l’acció de foment d’aquesta legislatura i fer-lo partícip, s’ha iniciat una ronda de contactes presencials que tindran lloc a les quatre illes durant aquestes setmanes del mes de gener. En aquestes trobades es recolliran les propostes i millores que el sector consideri necessàries, i també les inquietuds que expressi respecte a les línies de subvencions dels anys anteriors.

La celebració d’aquestes reunions sectorials s’inclou dins el pla de millora dels ajuts per a l’any 2024, amb el qual es preveu que, mitjançant la nova incorporació de personal, es puguin reduir els terminis per resoldre les convocatòries, que són molt importants per a un sector que depèn de forma directa dels ajuts públics.

La primera trobada va tenir lloc a la seu del Consell Insular de Formentera, i la segona s’ha celebrat a la seu del Consell Insular d’Eivissa. Les següents reunions se celebraran el dimarts 30 de gener, a la seu del Consell Insular de Menorca, i el dimecres 31 de gener, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, a Palma.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, apunta que «és important conèixer de primera mà les necessitats del sector per poder atendre-les». Per altra banda, afegeix: «Un dels objectius d’enguany és millorar l’agilitat en la gestió dels ajuts per evitar els problemes que el sector manifesta que ha patit en anys anteriors».