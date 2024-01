'Favàritx' rebrà 250.000 euros per fomentar la coproducció internacional de sèries de ficció

La sèrie 'Favàritx', un projecte impulsat per la productora menorquina Empàtic i IB3, es beneficiarà de la primera línia d'ajudes europees 'Eurimages' per fomentar la coproducció internacional de sèries de ficció, tal com han informat aquest dimarts des de l'ens públic.

D'aquesta manera, del total de 7 milions d'euros que es reparteixen en aquest programa pilot que depèn del Consell d'Europa, la producció menorquina rebrà 250.000 euros.

'Favàritx' és la primera sèrie de ficció creada i ambientada a Menorca coproduïda per IB3, obra del guionista menorquí Lluís Illescas, i s'ha convertit en una coproducció internacional liderada per la productora menorquina Empàtic Films amb Dani Bagur i Kiko Domínguez al capdavant i amb la productora valenciana TV ON Produccions i Volf Entertaiment de Portugal.

Al projecte també s'han sumat, a més d'IB3, la radiotelevisió pública de Portugal (RTP) i la plataforma d'entreteniment HBO. També compta amb el suport del Consell de Menorca, l'Institut d'Indústries Culturals de les Balears i l'Institut Valencià de Cultura.

En el fòrum 'Conecta Fiction & Entertaiment' celebrat a Toledo el passat juny 'Favàritx' va aconseguir el premi Spain Film Comission. La sèrie, encara en fase de preproducció, consta de cinc capítols i està ambientada a Menorca.

Narra la història d'una jove i brillant inspectora que es trasllada per resoldre el que en un principi sembla una onada de suïcidis, però que en realitat es tracta de crims comesos per un assassí en sèrie que actua a l'illa i fa passar homicidis per immolacions.