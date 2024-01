‘El rei de la selva’, l’adaptació de la novel·la de Gabriel Galmés, de gira per Mallorca

L’espectacle, interpretat per Joan Miquel Artigues, Marga López i Sara Sánchez, es podrà veure aquest cap de setmana a Palma, Manacor, Binissalem i Santanyí i el següent a Santa Margalida, Port de Pollença i Son Servera.

Produccions de Ferro enceta la segona edició del projecte Literactua d’adaptació al teatre d’obres literàries d’autores i autors de les Illes Balears, i ho fa amb un obra que va gaudir d’un gran èxit de crítica i de públic quan es va publicar i que ara arribarà als escenaris mallorquins. Aquest dijous, 25 de gener, s'estrena 'El rei de la selva', l’adaptació teatral que la dramaturga Carme Planells ha fet de la novel·la de Gabriel Galmés. L’estrena serà al Teatre Mar i Terra de Palma i seguirà amb funcions tot el cap de setmana a Manacor, Binissalem i Santanyí i el cap de setmana següent a Santa Margalida, el Port de Pollença i Son Servera.

El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col·laboració entre el Festival de la Paraula -que organitza Produccions de Ferro- i la Fundació Mallorca Literària. Té com a objectius la promoció de la literatura i el teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de dramatúrgies d’obres d’escriptors i escriptores illencs, que són dutes a escena per un equip de dramatúrgia, direcció i intèrprets en un procés creatiu breu i experimental que no finalitza el primer dia de l’estrena, sinó que va creixent funció rere funció, de manera que el muntatge que el públic veurà dia 25 a Palma serà diferent al que veuran els espectadors de les funcions següents.

Enguany, Produccions de Ferro enceta la segona edició d’aquest projecte amb un nou equip de dramaturgues i dramaturg i també d’intèrprets. Les tres obres literàries que han triat són 'El rei de la Selva', de Gabriel Galmés; 'Les possessions', de Llucia Ramis, i 'Cap d’hornos', de Neus Canyelles.

Carme Planells, Xavier Uriz i Agnès Llobet són els autors de les adaptacions teatrals i Joan Miquel Artigues, Marga López i Sara Sánchez donaran vida als textos.

La primera la presenten aquest cap de setmana i és 'El rei de la Selva', de Gabriel Galmés. Una història hilarant que també és una sàtira corrosiva a la fira de les vanitats del Manacor dels anys 80, perfectament extrapolable a qualsevol punt del planeta, on l’humor va de bracet amb la crítica social. Un to amb el qual han sabut connectar perfectament Carme Planells, l'encarregada de fer-ne l'adaptació teatral i Carles Molinet, responsable de dirigir les interpretacions de Joan Miquel Artigues, Marga López i Sara Sánchez.

El cicle Literatua gira per diferents escenaris de Mallorca, gràcies a la col·laboració dels diferents ajuntaments. Aquest és el calendari de funcions d'El rei de la selva':

25 gener, Teatre Mar i Terra, Palma, 20:00 hores

26 gener, Institució Alcover, Manacor, 20:00 hores

27 gener, Teatre de Binissalem, 20:00 hores

28 gener, Teatre de Santanyí, 19:30 hores

2 febrer, Auditori de Santa Margalida, 20:00 hores

3 febrer, Sala d'actes del Port de Pollença, 19:30 hores

4 febrer, Teatre La Unió, Son Servera, 19:00 hores