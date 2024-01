Pau Alabajos publica la primera biografia de Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble és el títol de la primera biografia del poeta valencià escrita per Pau Alabajos i editada per Sembra Llibres. Aquesta obra, que serà a les llibreries el proper 31 de gener, ens acosta al recorregut vital del poeta de Burjassot amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement. De fet, el llibre se suma a la celebració popular del Cent d'Estellés al País Valencià i a l’Any Estellés a Catalunya.

Els detalls d’aquesta obra única es podran descobrir en les presentacions que es faran el proper 6 de febrer a L'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, i el 15 de febrer a la llibreria Ona de Barcelona.

La biografia escrita per Pau Alabajos és un un viatge que parteix dels poemes clau d’Estellés per a mostrar-nos la vessant més humana de l’autor: el fill del forner de Burjassot, el periodista compromès acomiadat pel diari on treballava o el poeta que es conjura amb la causa dels explotats i la reconstrucció d’un país vençut. El músic i escriptor detalla com Vicent Andrés Estellés tant recitava en una associació de veïns com rebia els màxims guardons de les lletres catalanes.

Ara que farà 100 anys del seu naixement, l’obra d’Alabajos reivindica la figura de qui es convertí en emblema i matèria primera del moviment popular de la Nova Cançó. I que, mentre la nostra xarxa cultural de base el reconeixia arreu del país, era perseguit i amenaçat per la dreta franquista que encara avui l’intenta censurar. El poeta que va esdevenir la veu d’un poble.

Vicent Andrés Estellés és un dels poetes fonamentals de la literatura catalana. La seva obra és una narració íntima i universal de la nostra història recent: la mort i la fam, l’horror de la guerra, la crua postguerra i la derrota col·lectiva. Però també la resistència, l’esperança, la lluita constant i la fràgil alegria.



Sobre l’autor

Pau Alabajos (Torrent, 1982) és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València. La seva trajectòria artística sempre ha estat lligada a la música i a la poesia de Vicent Andrés Estellés. Ha publicat tres discos amb cançons inspirades en els versos del poeta de Burjassot: Pau Alabajos diu Mural del País Valencià de Vicent Andrés Estellés (Bureo Músiques, 2013), Ciutat a cau d’orella (Bureo Músiques, 2018) i Una granota viva a la butxaca (RGB Suports, 2024). A més a més, imparteix tallers didàctics en instituts de secundària i universitats sobre la Nova Cançó i sobre poesia estellesiana. En l’àmbit literari, Pau Alabajos ha publicat dos textos teatrals, Hotel Fontana (Bromera, 2019) i El tocadiscos de Joan Fuster (Bromera, 2022). L’any 2024, coincidint amb el centenari del naixement del fill del forner, estrena un espectacle teatral-musical titulat Arbres de pols, inspirat en un poema homònim del Llibre de meravelles.