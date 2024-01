[VÍDEO] El Feslloc compleix 18 anys de cançons i lluites al servei del poble valencià

El Feslloc és un festival de música que va nàixer l’any 2007 a la localitat valenciana Benlloc (la Plana Alta). L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Feslloc, entitat sense finalitat lucrativa, i compta amb el suport incondicional de l’Ajuntament de Benlloc i d’Escola Valenciana.

L’objectiu principal del Feslloc és la promoció de les propostes musicals fetes per solistes i grups que empren el català en les seves composicions musicals.

Enguany, el festival arribarà a majoria d'edat, amb devuit anys de cançons i lluites a l'esquena, els dies 11, 12 i 13 de juliol. Les entrades ja es poden adquirir aquí i han donat a conèixer les primeres confirmacions d'artistes: Xavi Sarrià, Julieta, Figa Flawas, Sandra Monfort i Pep Gimeno 'Botifarra'.

El Feslloc, el pelegrinatge dels valencians al juliol

Al llarg dels anys, el Feslloc s'ha convertit en una cita ineludible no només per a valencians sinó per a gent d'arreu dels Països Catalans i de la resta de l'Estat que albira un horitzó en què les llengües minoritzades de l'Estat compten amb els mateixos drets i oportunitats que la resta.

El Feslloc ha demostrat ser un festival resilient, acostumat a superar obstacles de tota classe. En els seus inicis va haver de fer front a la marginació que rebia per part de les administracions provincial i autonòmica. Aquesta adversitat es va superar gràcies al treball i l’activisme perseverant d’Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, la fidelitat del públic i la complicitat dels músics de l’escena valenciana.

En 2020 i 2021 el Feslloc va demostrar ser un festival «a prova de pandèmia». Malgrat l’impacte i les limitacions que imposava la Covid-19, el Feslloc va continuar celebrant-se, tot i que en un format diferent de l’habitual. L’organització va mostrar així el suport que una entitat sense finalitat lucrativa (l’Associació Feslloc) donava, en moments tan crítics i incerts, al sector de la música en valencià.

Ara, en l'esperada 18a edició del Festival, comptaran amb una quinzena de propostes musicals, les quals inclouran una destacada presència femenina. A més hi haurà zona d’acampada gratuïta, activitats lúdiques, divulgatives i formatives (xarrades, tallers, activitats esportives…)

L’Associació Feslloc, amb el suport còmplice i permanent d’Escola Valenciana i de l’Ajuntament de Benlloc, treballa amb l’objectiu de «tornar a programar un esdeveniment que sigui alguna cosa més que un festival musical: un punt de trobada de joves (i no tan joves) que arriben, sobretot, d’arreu de les comarques valencianes per conviure i compartir emocions i vivències des del respecte, el civisme i l’estima a les nostres músiques, a la nostra llengua i al nostre territori».

Manifest '18 anys de cançons i lluites'

«Enguany que el Feslloc celebra la seua majoria d’edat, fem balanç amb deu punts que defineixen la nostra trajectòria:

1. POSICIONAMENT DE LA MÚSICA EN VALENCIÀ

El treball que unes poques persones van iniciar fa 18 anys a Benlloc (la Plana Alta) amb l’objectiu de fer realitat un festival de música en la nostra llengua, ha ajudat molt al creixement i la consolidació de propostes que empren el valencià en les seues creacions musicals.

El Feslloc ha estat una incubadora de projectes, un aparador atractiu i còmplice on les i els artistes sempre han volgut acudir a presentar els seus treballs. En aquest sentit, hem contribuït a visibilitzar-los i a posicionar la seua música en el panorama nacional i estatal.

2. DESCENTRALITZACIÓ DE LA CULTURA

Acostar la cultura a nous espais, fora de les grans ciutats: un repte agosarat fet realitat. Des de l’inici, el Feslloc va apostar per convertir Benlloc, un poble menut i orgullós de la seua condició de territori rural, en un focus d’atracció i difusió cultural que, alhora, servira per a dinamitzar l’economia local.

3. CULTURA SENSE FINALITAT LUCRATIVA

L’Associació Cultural Feslloc és una entitat sense finalitat lucrativa, l’objectiu de la qual és promoure el talent musical en valencià. El festival no persegueix l’enriquiment ni el repartiment de beneficis. El nostre major guany és haver celebrat dèsset edicions i no deure ni un cèntim a cap artista ni empresa de serveis.

4. LES DONES, ALS ESCENARIS

A diferència d’altres esdeveniments musicals, en què la presència de les dones als escenaris és testimonial, el Feslloc els ha atorgat, any rere any, un major protagonisme. Així, hem passat d’un percentatge baix de presència femenina en el cartell (al voltant del 20 %, en les primeres edicions), al 60 % en l’edició de 2023.

Com a festival feminista, recollim la reivindicació històrica de donar suport a les artistes fora de dates assenyalades, com el 8M i el 25N, i de visibilitzar el seu talent i llegat en tots els espais possibles.

5. ACAMPADA GRATUÏTA

Som l’únic festival que manté la gratuïtat en la zona d’acampada. L’extensa pineda de Benlloc ha esdevingut un espai icònic, poblat de tendes de campanya, d’ombra i de bon ambient, en què centenars de persones teixeixen relacions i coneixences. L’acampada del Feslloc és casa i un entorn segur.

6. SUPORT A NOVES RURALITATS

El Feslloc també ha servit perquè feslloqueres i feslloquers coneguen nous projectes i formes de vida en entorns rurals i fer valdre el treball del municipi en la creació d’oportunitats laborals i de generació de riqueses en pobles menuts.

7. VINCLES QUE TEIXEIXEN TERRITORI

Les relacions que s’estableixen entre gent d’arreu del País Valencià, les amistats encetades entre concert i concert, en la pineda, en la cua de les barres, en les taules redones, en les partides de frontó a mà… El Feslloc no sols és música; també són els vincles que es creen en eixos dies de màgia i complicitat compartida.

8. RESILIÈNCIA

El Feslloc ha demostrat ser un festival resilient, acostumat a superar obstacles de tota classe. Ningú no ens ha regalat mai res. No defallírem quan les diferents administracions polítiques ens donaren l’esquena i volgueren condemnar-nos al silenci i a la marginalitat. Ara que, novament, el context sociopolític és tan hostil davant el fet natural de viure, estimar i cantar en valencià, tampoc ens plegarem de braços.

La pervivència i la credibilitat del festival són el fruit d’un treball ininterromput, altruista i tenaç, des de l’any 2007, fent costat a la gent que crea música en la nostra llengua.

9. ACTIVISME LÚDIC, CRÍTIC I SALUDABLE

El Feslloc és un espai que abraça xicotetes revolucions quotidianes i festives. L’activisme cultural i lingüístic és més efectiu des d’una perspectiva lúdica. Per això, les activitats esportives, les xarrades, la projecció de documentals, els tallers… són una part fonamental de la programació.

10. TAN VIU I REIVINDICATIU COM SEMPRE

Mai hem sigut un festival gran. Mai, tampoc, hem aspirat a ser-ho. Sabem qui som, d’on venim i què volem ser. Tenim els cors plens d’arraps, però les nostres mans són expertes en apartar pedres del camí i en dibuixar itineraris musicals que creen lligams indestructibles entre artistes, públic, llengua i territori.

Ni el menyspreu d’alguns polítics ni la cobdícia d’alguns negocis musicals, gens sensibles amb la cultura i la llengua del nostre país, ens faran callar. Amb el vostre suport, benvolgut públic, el Feslloc està més viu que mai!».