Llucia Ramis guanya el premi de no-ficció de Libros del Asteroide amb un projecte sobre l'habitatge

L'escriptora i periodista mallorquina Llucia Ramis ha guanyat la quarta edició del premi de no-ficció de Libros del Asteroide amb el projecte Un metro cuadrado. Diez pisos y treinta años en Barcelona, una investigació sobre la qüestió de l'habitatge.

L'autora entrellaça aquest estudi amb la seva pròpia experiència a Barcelona, localitat on Ramis ha ocupat deu pisos diferents les darreres tres dècades. Ramis, a través de la seva pròpia història com a inquilina, mapeja la progressiva gentrificació de les ciutats, així com les seves causes i conseqüències, alhora que reflexiona sobre el concepte de llar.

El jurat ha valorat, a més de l'interès universal pel tema abordat i la seva aproximació, la «solvència narrativa» de l'autora. A més, assenyala que el projecte de Ramis «aborda les múltiples cares del problema de l'habitatge a Espanya i el seu impacte a la vida de les persones» i combina crònica autobiogràfica, observació directa sobre el terreny i una investigació periodística.

Llucia Ramis (Palma, 1977) és autora de quatre novel·les: Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, Egosurfing, Todo lo que una tarde murió con las bicicletas i Les possessions.