'El món màgic de Lot' arriba a la Biblioteca del Molinar aquest dimarts 9 de gener

De la saga de fantasia a la mallorquina 'El món màgic de Lot', escrit per Joana Maria Pastor Perelló, se n'han publicat tres entregues fins ara, 'Leilani i el nigromant', editat per Edicions Balèria; 'Els dos capitans'; i 'La reina Leilani'. Tres novel·les en dos anys, tota una gesta per a una escriptora novell que s'ha fet un lloc a les llibreries, a les biblioteques públiques i a moltes llars de l'illa. De fet 'La reina Leilani' va ser el segon llibre més venut de la 34a edició de la Setmana del Llibre en Català, el setembre de l'any passat.

En el marc d'aquestes dates tan assenyalades, la Biblioteca Municipal del Molinar, amb la col·laboració de l'Associació Amics dels Llaços Grisos, han organitzat aquest dimarts, 9 de gener, a les 19.00 hores, una nova presentació del llibre 'La reina Leilani'. Perquè totes les persones que encara no coneixen la sèrie literària d'El món màgic de Lot i les que ja són aficionades, puguin gaudir d'una bigarrada i sorprenent trobada amb l'autora Joana M. Pastor i la protagonista de la saga, la reina Leilani o Eli, nom més familiar.

La sala Aurora Picornell, de la Biblioteca del Molinar, una de les vint-i-dues biblioteques municipals de Palma, acollirà totes aquelles persones interessades a gaudir d'una interessant aproximació a Lot, per això aquesta sala es vestirà per a l'ocasió amb elements distintius d'El món màgic de Lot, evidentment no hi faltaran els seus «farcellets i viandes a la mallorquina» i les infusions, però també servirà com a homenatge i acte de record a Max, el labrador negre de Joana M. Pastor, mort recentment. En definitiva, serà una vetllada enriquidora i emotiva per als assistents i per a la pròpia autora.

Encara que la col·lecció de llibres d'El món màgic de Lot està adreçada a un públic infantil i juvenil, així com la saga de Harry Potter, perfectament, també, pot ser llegida per persones de totes les edats, o com diu l'autora «per a joves fins a cent anys». Amb un llenguatge senzill i acuradíssim, fent ús de moltes expressions i mots genuïns mallorquins, Joana M. Pastor narra les aventures de n'Eli pel reialme de Lot i més enllà. Les persones se submergeixen en una lectura de fantasia amb certs paral·lelismes amb la vida real de llums i d'ombres, amb aspectes rellevants com són l'amor i l'odi, l'amistat i la rivalitat, la confiança i la inseguretat, la valentia i la por, el benestar i les dificultats, la pau i la guerra, la vida i la mort, etc.