Biel Mayol argumenta perquè és necessari la diada del 31D a Ona Mediterrània

El matinal Bon Dia d'Ona Mediterrània, ha emès aquest dimecres la conferència de Biel Mayol, 31D, Per què? La conferència es celebrà la setmana passada a la seu de l'Obra Cultural Balear de Manacor. Escolta la xerrada completa a Ivoox.

En aquesta xerrada, Mayol explica per què la diada de Mallorca ha de continuar sent el 31 de desembre, el dia en el qual es commemora l'entrada de Jaume I a Palma. A més, argumenta per què el canvi de data de la diada és un atac en contra dels mallorquins i explica per què no té cap sentit històric aquest canvi i els que el volen, només és per interès polític.

Per altra banda, la xerrada comença qüestionant si és necessari que, com a poble, els mallorquins tenguin una diada. Més endavant, repassa els orígens de la diada i explica que a altres indrets de l'Estat i del món, es celebra i commemora el mateix que es commemora en la diada del 31 de desembre, la festa de l'Estendard.

Repassa la xerrada completa en el següent enllaç: https://www.ivoox.com/bon-dia-27-12-23-10-00-a-11-00-audios-mp3_rf_121742550_1.html