Especial Dimarts de Poesia, aquest dimarts, dia de Sant Esteve

Un grup de poetes i aficionats a la poesia es reuneixen regularment per compartir una vetlada poètica, al voltant d'una nova coca, i fer unes cerveses. Per aquest dimarts, 26 de desembre, a les 19.30 hores, a l'Agua Bar, al carrer Jaume Ferrer de Sa Llotja, Palma, el col·lectiu Fil de pua n'ha organitzat una molt especial amb el tema 'Canelons poètics, a pulmó obert'.

De moment, han confirmat la seva participació al recital poètic les i els poetes: Àngel Terron, Carles Rebassa, Maria Rosa Llabrés, Aina Riera, Pere Suau, Pere Perelló i Nomdedéu, Miquel Perelló, Joan Tomàs Martínez, Emili Sànchez-Rubio...

Aquest recital serà la sessió 54 de Dimarts de Poesia. Tot i que des del mes d'octubre passat es va canviar dimecres pels dimarts, i de s'Oli Tretze al bar Agua, amb millors condicions d'audició. On varen començar amb un senzill homenatge a Andreu Vidal llegint poemes seus o dedicats a la seva memòria.

L'anterior sessió, dimarts 12 de desembre, la va protagonitzar Pere Suau i Palau, poeta bunyolí i professor de literatura catalana. Suau, recent guanyador del Premi Lloseta, va recitar la seva poesia òrfica i dionisíaca. Poesia que travessa el llindar entre la llum i la tenebra amb la dalla d'un llenguatge que és llengua viva, onada i garriga, pell i suor.

Abans i després del recital poètic, el xeremier i filòsof Miquel Perelló, de malnom 'Canta' i nascut a Búger, va interpretar dues cançons, el primer era un tema del 'Cançoner musical de Mallorca', del músic i folklorista Josep Massot i Planes, avi del monjo, filòleg i historiador Josep Massot i Muntaner, a qui Miquel Canta va estimar molt i del que va aprendre molt.

El poeta i escriptor palmesà Pere Perelló i Nomdedéu, va ser l'encarregat de la presentació de Pere Suau. I el també poeta palmesà, i científic, Àngel Terron va presentar la seva coca misteriosa feta amb blat, aigua, oli, carabassa, pebres de piquillo, perdiu escabetxada i xocolata de 80% de cacau, provinent del Monestir de Tulebras, a Navarra. Segons Terron, els nostres ancestres consideraven la xocolata com «el menjar dels déus». Aquesta coca de Bunyola, feia el número 49 de les diferents coques elaborades per Àngel Terron.

Pere Suau va recitar un poema de cada un dels seus llibres: «el primer poema amb rècords que varen ser foc i ara són cendres, 'Viatge a Itàlia', del llibre 'Cremaran vespres i albes', Premi de poesia Rei en Jaume 2002 i editat per l’Ajuntament de Calvià. El segon és un cant a aquesta Mallorca que té coses belles i d'altres que ens fan patir, 'A la meva terra', del llibre 'He estotjat un ram de versos per la teu dolor', Premi de poesia Miquel Àngel Riera 2002, editat per la Col·lecció 'El Turó'. El tercer és un intent de reflectir la bellesa dels poemes de l'enteniment del poeta alemany, 'Hölderlin', del llibre 'Cignes tenebrosos', Premi de poesia Marià Manent 2020, editat per la 'Font del Cargol'. El quart és un poema amorós, de dues persones que s'estimen, 'Un poema per a quan t'enyori', del llibre 'Cors artesians', Premi de poesia Jordi Pàmias 2021, editat per Pagès Editors». També va llegir alguns himnes que invoquen la divinitat, del seu llibre 'Himnes Òrfics', editat el 2022 per Edicions Cal·lígraf, així com una versió d'un poema del poeta sufí Hafiz.