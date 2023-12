Josep Amengual presenta 'La història de Mallorca i les religions del llibre. Vàndals, bizantins i musulmans (455-903). Basíliques i mosaics'

Josep Amengual (Biniali, 1938), historiador i Prior de La Real, ha presentat aquest dimarts, el segon volum de la seva obra magna que repassa la història de les Illes Balears i Pitiüses: 'La història de Mallorca i les religions del llibre. Vàndals, bizantins i musulmans (455-903). Basíliques i mosaics', editat per Llibres Ramon Llull.

«Tenim el major nombre de basíliques d'Occident, després de Roma i Ravenna, però no s'ha parlat res d'aquest període històric en Balears, que va des de l'arribada dels vàndals en el 455 a la incursió musulmana en el 903», explica Amengual, que afegeix que «on hi havia basíliques va haver-hi gent que les va finançar, artesans que les varen fer i feligresos que les freqüentaven».

Amengual explica que en aquest segon volum: «hem resseguit la història de les Illes Balears al llarg d'uns vuit segles, que ens són molt desconeguts: però fa anys que ja no els podem tractar amb el qualificatiu de 'segles obscurs'. Tenim grans fites que ens ajuden a veure com els jueus hi foren presents, al menys fins al segle XV. Els cristians tal vegada perduraren en petitíssimes comunitats fins a la conquesta de 1229, però sense una presència socialment datada».

També conclou que «Els musulmans arribaren amb les armes i amb les armes foren bandejats, de manera que a finals del segle XIII en quedaren ben pocs».

Tanmateix, explica Amengual, «les tres religions arrelaren a les Illes Balears i Pitiüses, i tenim prou mostres del seu vigor, de les aportacions a les arts, a la literatura, a la indústria i al comerç, ultra la seva aportació més cabdal, que va ser la missió pacífica i lliure dels jueus i dels cristians, i la seva fidelitat a les Escriptures com la Bíblia, fidelitat que també mostraren els musulmans a l'Alcorà. Així, la dimensió humana oberta a la transcendència es va desenvolupar al llarg d'aquest vuit segles, amb la inevitable limitació que l'islam va imposar al cristianisme, i no tan rígida al judaisme».

La sèrie completa la compondran vuit volums que oferiran la panoràmica més exhaustiva publicada sobre aquest tema.