Pere Antoni Pons presenta 'Quan t'acorralen les flames' a Santa Maria el proper dimarts

'Quan t’acorralen les flames. Mirades sobre les Mallorques d’avui', el llibre del periodista i escriptor campaner Pere Antoni Pons, publicat el passat setembre per Edicions Tres i Quatre; es presenta el dimarts 19 de desembre, a les 20.00 hores, a l'Espai Passatemps, carrer Marquès de la Fontsanta, 11, de Santa Maria del Camí.

A l'acte, organitzat per la delegació de l'Obra Cultural Balear a Santa Maria del Camí, l'Espai Passatemps i Edicions Tres i Quatre, hi intervendrà l'autor Pere Antoni Pons acompanyat de l'escriptor i historiador Mateu Morro. 'Quan t’acorralen les flames. Mirades sobre les Mallorques d’avui' recopila una selecció d’articles periodístics i d’entrevistes que Pere Antoni Pons ha publicat en la premsa al llarg de l’última dècada. També hi ha una extensa conversa inèdita amb quatre dirigents històrics del PSM. Totes les peces del llibre giren al voltant de quatre temes estructurals i definidors de la societat mallorquina i, per extensió, balear: el mallorquinisme polític; el model econòmic i les seves derivades socials, demogràfiques i mediambientals; la relació amb Espanya i el nacionalisme espanyol i la cultura a Mallorca.