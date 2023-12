Marató de presentacions de la novel·la 'El silenci que heu de témer': Manacor, Palma, Algaida, Pollença i sa Pobla

El cantant, escriptor i militant independentista Francesc Ribera 'Titot' protagonitzarà aquests propers dies una autèntica 'marató' de presentacions de la seva darrera novel·la, 'El silenci que heu de témer' (Editorial Serraclara, 2023).

Les presentacions programades són:

Dimecres, 13 de desembre, a Manacor, a Can Lliro a les 19.30 hores.

Dijous, 14 de desembre, a Palma, a Can Alcover a les 20.00 hores.

Divendres, 15 de desembre, a Algaida, al Casal Pere Capellà a les 20.00 hores.

Dissabte, 16 de desembre, a Pollença, a la biblioteca Can Llobera a les 19.30 hores.

Diumenge, 17 de desembre, a sa Pobla, a Can Planes a les 12.30 hores.

Sobre la novel·la

En ple segle XVII, Mallorca viu entre el desfici dels aristòcrates per la Monarquia Hispànica i una població que s'ho mira amb una sospitosa i callada indiferència; com callats, però innegables, són els records de la Germania, la revolta durament reprimida en el segle anterior.

A mesura que la Guerra dels Segadors s'encén a Catalunya, el temor d'una rèplica a Mallorca es farà viu entre els governants i també entre els nobles, que fa dècades que es maten, enfrontats en les faccions de Canamunt i Canavall.

Enmig d'aquest desgavell, una dona surt de solc. No pertany a una nissaga qualsevol; els seus estan implicats en una de les violentes parcialitats. I, tanmateix, no dubtarà a participar en aquestes guerres simultànies, assistida per unes qualitats que la fan excepcional: és ambiciosa, és intel·ligent, però, sobretot, és invisible.

Sobre l'autor

Francesc Ribera i Toneu, Titot, (Berga, 1967) és activista cultural i militant independentista. Cantant i lletrista, és conegut per la seva activitat en el grup Brams, però també en formacions esporàdiques o intermitents com Mesclat, Dijous Paella o Aramateix, i d'altres amb les quals ha fet centenars d'actuacions i una vintena de discs. Ha adaptat l'obra completa de Guillem de Berguedà, del provençal al català modern, i l'ha cantada i editada. És autor de la novel·la L'assassinat de Guillem de Berguedà (Ara Llibres, 2015), i de l'assaig Entestat en la independència (Ara Llibres, 2008). A més, és coautor, amb Jordi Creus, d'Història de Catalunya al revés (Ara Llibres, 2002). Ha estat regidor de l'Ajuntament de Berga entre 2011 i 2019, els darrers quatre anys com a tinent de batle d'Hisenda i Promoció Econòmica.