Maria Hein, The Tyets, Mushka, Figa Flawas, 31FAM i altres artistes llancen un disc de nadales

El 12 de desembre es publicarà 'Nadal Mix', un recopilatori amb disset cançons de temàtica nadalenca creades especialment per a l'ocasió per una trentena d'artistes de l’escena catalana.

La idea ha estat coordinada i dirigida per Roots (conegut especialment per ser el productor de Mushkaa) i comptarà amb disset cançons: 'Rafa Nadal' (31 Fam, Muhska, Greta, Flashy Ice Cream i Roots), 'Carbó' (Kuu, Calagher, Aymax i Roots), 'Cringemass' (Triquell), 'Falta el teu nom' (Tropiko, Xavier Abellaneda i Boom Boom Fighters), 'Pare Noel a la deriva' (Socunbohemio), 'Tió' (Dan Peralbo i El Comboi), 'Calendari d'Advent' (Dani6ix, EnMatu i IzzKid), 'Peus gelats' (Maria Hein, Galgo Lento, Lluc Planas), 'Amb tu' (Massaviu), 'Vull el meu regal' (Martigo), 'La millor època de l'any' (The Tyets), 'Merry Xmas' (Xicu), 'Aquest any seré millor' (Sexenni), 'El tió no vol cagar' (Cookah P i Boom Boom Fighters), 'Ja ha arribat el Nadal' (EnNisu), 'Jaleo nadalenc' (Figa Flawas) i 'Si no sigués nadal' (Ferran Palau i Sr. Chen).