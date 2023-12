Manacor celebra el mig segle d’'Andreu Milà', el debut novel·lístic de Miquel Àngel Riera

La primera novel·la de Miquel Àngel Riera, Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, compleix enguany mig segle de la seva publicació; l’efemèride serveix, doncs, per a homenatjar al seu autor amb un acte que tendrà lloc al Teatre La Fornal (Manacor) el pròxim dilluns, 11 de desembre, a les 20 hores i en el qual participaran Pere Rosselló Bover, Bernat Nadal, Maria Magdalena Gelabert, Lluís Segura, Josep Ramon Santiago, Tomeu Canyelles i la família Riera-Vallés.

Originalment publicada el 1973 per l’Editorial Moll –i reeditada a finals de l’any passat per la Nova Editorial Moll, en una nova edició que recupera el primer pròleg de Josep M. Llompart i l’epíleg de Jaume Santandreu– la novel·la es una paràbola inquietant, d'arrels bíbliques, que comença quan un grup de delinqüents, després d'un accident de trànsit, queden atrapats entre la ferralla de l'automòbil. A cavall entre la narrativa negra i la immersió de caràcter psicològic, l'autor donà forma a una obra memorable que traspua cruesa i, alhora, sensibilitat poètica.

Reverenciada per l’ús precís del seu llenguatge, l’estructura narrativa i la profunditat del seu missatge, Fuita i martiri de Sant Andreu Milà tengué un singular impacte en els lectors: fou contínuament reeditada en els anys vuitanta, traduïda a altres idiomes i, fins i tot, inspirà una obra de teatre dirigida per Frederic Roda i protagonitzada per Joan Gomila i Sebastià Adrover.

Els seus cinquanta anys permeten, doncs, una mirada enrere per a comprendre la seva transcendència i, més important, el recorregut que tendrà al llarg dels següents anys per la seva naturalesa: la d’una obra intemporal considerada per nombrosos especialistes com una de les pedres angulars de la narrativa illenca.