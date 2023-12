Joves de Mallorca per la Llengua celebrarà el 30è aniversari amb Maria Hein, The Tyets, Plan-ET i Lluca

Aquest 2024, els Joves de Mallorca per la Llengua fan 30 anys i ho celebraran amb una gran festa al polígon industrial de Manacor.

El concert, que es farà el 5 d'abril a partir de les 22 hores, comptarà amb les actuacions de Maria Hein, The Tyets, Plan-ET i la punxadiscs Lluca.

Des de l'entitat han assenyalat que molt aviat donaran a conèixer com es poden aconseguir les entrades per a l'esdeveniment.

30 anys de lluita per la llengua i la cultura pròpies de Mallorca

Els Joves de Mallorca per la Llengua són una associació juvenil sense ànim de lucre que, des de 1994, defensa la llengua i la cultura pròpies de Mallorca. L’entitat està formada per una comissió permanent que es reuneix setmanalment, i compta també amb una gran plataforma de voluntaris que col·laboren periòdicament en les grans activitats anuals que organitza l’entitat. Des de 2016, la seu de l’entitat es troba a Palma, a Can Alcover.

L'entitat es va fundar el 1r de juliol de 1994 per Tomeu Martí i Pere Muñoz Perugorría. Va néixer inicialment com una plataforma d’entitats juvenils d’arreu de Mallorca que tenien com a objectiu comú la promoció i la defensa del català. A poc a poc, Joves de Mallorca per la Llengua es va consolidar com a associació juvenil independent.

​Les primeres campanyes de l’entitat estaven enfocades a la normalització del català en el món comercial. Una d’elles va ser campanya 'Volem comprar en català', per la qual es varen fer accions de protesta a diverses empreses. Altres campanyes de Joves de Mallorca per la Llengua han estat relacionades amb l'etiquetatge en català, l'oficialitat del català a la Unió Europea, la promoció del cinema en català, o la normalització lingüística en l’àmbit jurídic i administratiu.