Dues noves ressenyes de Pere Joan Martorell: 'Casada i callada' d'Emma Zafón i 'Síria sense flors' de Cristina Àlvarez Roig

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell, ha publicat dues noves ressenyes a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. Es tracta de 'Casada i callada' (Empúries, 2023) d'Emma Zafón i'Síria sense flors' (Pagès Editors, 2023) de Cristina Àlvarez Roig.

«A Casada i callada (Empúries, 2023), la periodista Emma Zafón es fica a la pell d’una dona, pràcticament des de l’inici de la joventut fins a la maduresa, per narrar-nos un periple vital que abans era assumit com un patró inalterable per a les dones. Festejar, casar-se, convertir-se en mare, assumir les tasques de casa i surar els fills, seguir els dicteris del marit...» ens explica Martorell.

L'altra ressenya publicada per Martorell 'Síria sense flors' (Pagès Editors, 2023) de Cristina Àlvarez Roig, un poemari guardonat amb el Premi Jordi Pàmias de Guissona, que es clou amb un epíleg força líric d’Israel Clarà.