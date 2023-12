La Mallorca Film Commission atorga els seus premis #MFCurtmetratges 2023

El passat 4 de març, la Fundació Mallorca Turisme va publicar, a través de la Mallorca Film Commission, una convocatòria de premis a curtmetratges per reforçar la promoció de Mallorca a través d'una fórmula alternativa: la creació audiovisual, la cultura i el talent.

En el moment de tancar la convocatòria, hi havia un total de tretze sol·licituds, acompanyades dels curtmetratges corresponents, que varen ser visionats i puntuats per un jurat mixt (audiovisual i turístic). Amb les valoracions del jurat, s'han emès quatre premis dobles, per un valor total de 24.000 euros.

A més, les votacions del públic a través d'Instagram han atorgat un quart guardó, el premi de les xarxes, per valor de 1.000 euros.

Segons ha explicat la Mallorca Film Commission, els curtmetratges guanyadors han estat:

1r premi (6.500 euros cadascun):

'La Nau', de Guillem Miró.

'Llavors', d'Antoni Bestard.

2n premi (3.500 euros cadascun):

'Ben', de Miguel Ángel Durán.

'Zama', de Miguel Ángel Marqués.

3r premi (2.000 euros cadascun):

'El Niu', de David Ordinas.

'Otomaniki', de Joan Bover.

4t premi (premi de les xarxes, 1.000 euros):

'Zama', de Miguel Ángel Marqués.

Tal com han detallat, algunes peces continuen disponibles a l'Instagram de la Mallorca Film Commission, encara que moltes ja han començat «el seu recorregut per mostres i festivals d'abast divers, fet que, a través de les localitzacions, històries o interpretacions, mostrarà Mallorca al món».