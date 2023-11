El FesJajá tanca la XIV edició amb més de 25.500 assistents i es converteix en el festival d'humor més gran d'Europa

El 2022 va aconseguir el premi a millor festival no musical als Iberian Festival Awards (Portugal) i aquest any es converteix en el festival d'humor més gran d'Europa amb una mica més de 25.500 assistents, 10.000 més que el 2022.

El FesJajá ha tancat la XIV edició convertint un any més Mallorca en el màxim referent de la cultura i del panorama humorístic de l'Estat i, després d'acollir més de 25.500 assistents aquest 2023 (10.000 més que a 2022), també d'Europa.

Unes xifres a l'abast de ben pocs. Actualment no hi ha cap festival a nivell europeu dedicat al món de la comèdia que programi més xous que el FesJajá. Tota una fita per a l'illa que, durant dos mesos (octubre i novembre), s'ha convertit en la llar dels millors còmics de l'Estat i internacionals del moment.

Expansió i evolució del festival

El 2010 el FesJajá va fer els seus primers passos en el món de la comèdia celebrant la seva primera edició a Calvià. En aquest cartell, hi figuraven uns joveníssims Goyo Jiménez, Edu Soto, Hèctor de Miguel «Quequé» o el mallorquí Riki López com a mestre de cerimònies, entre d'altres.

Aquell any es varen aconseguir reunir un total de 800 assistents, gens malament per a una primera presa de contacte i un concepte inèdit a Mallorca. El que ningú no podia imaginar és que tretze anys després serien capaços d'aconseguir atreure més de 25.500 persones als teatres i sales de l'Illa. Uns números que reflecteixen l'evolució i la feina ben feta d'un festival que passa de programar 8 funcions amb 14 artistes en una única ciutat i en un recinte el 2010, a realitzar un total de 60 funcions amb 68 dels millors artistes del sector a 6 recintes i 5 llocs (Cala Millor, Petra, Palma, Inca, Calvià) diferents el 2023. «Ara Mallorca, a més de sol i platja, també és riure», han remarcat des del festival.