Nova Editorial Moll es fa present a la Fira del Llibre en Català de Menorca amb l'obra '1939. El gran exili menorquí'

Nova Editorial Moll aporta a la XVIII Fira del Llibre en Català de Menorca, que es celebrarà a Ciutadella aquest dissabte dia 25, el nou llibre de l'historiador Josep Portella, '1939. El gran exili menorquí', que recupera la memòria perduda dels vençuts, en ser ocupada l'illa pel franquisme. Tal com han explicat, es tracta d'una profusa monografia sobre un dels episodis «més foscos i turbulents de l'illa al segle XX» que, previsiblement, serà una de les novetats més destacades d'aquesta nova edició de la Fira.

Durant dècades, Josep Portella ha estudiat els diferents caires de la Guerra Civil a Menorca; '1939. El gran exili menorquí' ben bé podria ser la culminació d'una fita excepcional en la seva faceta com investigador, però, més enllà, representa una «obra magna», capaç d'explicar el context i circumstàncies que empenyeren milers de menorquins fora de casa seva, de la seva illa.

Després d'haver aportat 953 biografies dels exiliats, Portella ha estudiat i analitzat la diàspora menorquina explicant, de forma humana i rigorosa, allò que va succeir amb els més de tres milers de republicans tancats durant anys a les presons de Franco; també aquells que van perdre la feina i part del seu patrimoni; i aquells que hagueren d'anar-se'n de l'illa en no poder suportar la pressió dels vencedors. Uns sis milers de menorquins –un 20% d'una població que, aleshores tenia poc més de trenta mil habitants– van convertir-se en víctimes del cop d'estat militar de 1936. I es va fer el silenci més absolut.

Tal com han explicat des de l'editorial, l'edició d'aquest llibre està motivada «pel desig de reparar un oblit, per la necessitat personal de l'autor de reparar una injustícia». El compromís de reparació fa que '1939. El gran exili menorquí' sigui una contribució cabdal per estudiar l'exili i la postguerra a la Menorca dels anys trenta, quaranta i cinquanta, però també una eina de memòria per rehabilitar els noms i llegats dels personatges vinculats a les institucions republicanes menorquines.

Josep Portella Coll (Ciutadella, 1955) és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de les Illes Balears. Cofundador de les col·leccions 'Quaderns de Folklore' des del 1979, i 'Menorca segle XX', des del 1998, és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis (secció de ciències socials). Ha publicat diversos llibres de narrativa i d'estudis d'antropologia, cultura popular i història. En total, uns quaranta títols. És cap del Servei Municipal de Cultura de Maó i ha estat diputat al Parlament de les Illes Balears per EU (1995-2003) i conseller de Cultura, Educació i Esports del Consell Insular de Menorca (1999-2003). Des del 2003, és regidor a l'Ajuntament d'Alaior.