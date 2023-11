Francesc Ribera 'Titot' presenta la seva flamant novel·la 'El silenci que heu de témer'

La nova Editorial Serraclara ha anunciat el llançament, el pròxim 24 de novembre de la novel·la 'El Silenci que heu de témer', l'obra més recent de Francesc Ribera, més conegut com a Titot.

Aquesta narració situada a la Mallorca del segle XVII apareix després de vuit anys de silenci literari del cantant i escriptor berguedà i després d'un intens treball de documentació i de converses amb especialistes.

Amb aquesta novel·la, Francesc Ribera consolida el seu estil personal en el que utilitza un marc històric per a reflexionar, en tercera persona, sobre una sèrie de temes per a contraposar-los, en molts casos, amb l'actualitat. No es tracta, per tant, d'una simple història, sinó també d'una eina de pensament per al lector. En la seva darrera novel·la, 'L'assassinat de Guillem de Berguedà', Titot ja va presentar i plantejar aquest mètode que ara ha afermat amb 'El silenci que heu de témer'.

Francesc Ribera realitzarà una intensa gira de presentacions per tal de poder contextualitzar en viu i en directe, l'àmbit de la seva obra i interactuar amb els lectors sobre les reflexions que s'hi fan. Ja hi ha confirmades més d'una trentena de presentacions a Mallorca, Catalunya i el País Valencià.

Sobre la novel·la

En ple segle XVII, Mallorca viu entre el desfici dels aristòcrates per la Monarquia Hispànica i una població que s'ho mira amb una sospitosa i callada indiferència; com callats, però innegables, són els records de la Germania, la revolta durament reprimida en el segle anterior.

A mesura que la Guerra dels Segadors s'encén a Catalunya, el temor d'una rèplica a Mallorca es farà viu entre els governants i també entre els nobles, que fa dècades que es maten, enfrontats en les faccions de Canamunt i Canavall.

Enmig d'aquest desgavell, una dona surt de solc. No pertany a una nissaga qualsevol; els seus estan implicats en una de les violentes parcialitats. I, tanmateix, no dubtarà a participar en aquestes guerres simultànies, assistida per unes qualitats que la fan excepcional: és ambiciosa, és intel·ligent, però, sobretot, és invisible.

Sobre l'autor

Francesc Ribera i Toneu, Titot, (Berga, 1967) és activista cultural i militant independentista. Cantant i lletrista, és conegut per la seva activitat en el grup Brams, però també en formacions esporàdiques o intermitents com Mesclat, Dijous Paella o Aramateix, i d'altres amb les quals ha fet centenars d'actuacions i una vintena de discs. Ha adaptat l'obra completa de Guillem de Berguedà, del provençal al català modern, i l'ha cantada i editada. És autor de la novel·la L'assassinat de Guillem de Berguedà (Ara Llibres, 2015), i de l'assaig Entestat en la independència (Ara Llibres, 2008). A més, és coautor, amb Jordi Creus, d'Història de Catalunya al revés (Ara Llibres, 2002). Ha estat regidor de l'Ajuntament de Berga entre 2011 i 2019, els darrers quatre anys com a tinent de batle d'Hisenda i Promoció Econòmica.