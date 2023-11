Presentació del llibre 'Paraules al sol' de Maria Antònia Oliver a Embat Llibres

Presentació del llibre Paraules al sol, de Maria Antònia Oliver, aquest divendres, 10 de novembre, a les 19 hores a Embat Llibres (Palma). Hi intervendran Margalida Oliver, germana Margalida Llull, neboda de Maria Antònia i marmasora, Àlex Martín, professor de català a l’Universitat de Salamanca i co-director del Congreso de novela y cine Negro a la USAL.

Maria Antònia Oliver va escriure aquesta novel·la epistolar, inèdita fins ara, a partir de les cartes que ella i la seva parella, el també escriptor Jaume Fuster, es varen intercanviar mentre ell feia el servei militar a l'illa de Cabrera, on el varen traslladar per motius polítics.

La història d'amor dels dos protagonistes, escrita amb els pseudònims d'Olívia Guillot i Yus Picó, trena les emocions, l'enyor i la ràbia per la separació imposada amb el retrat d'un país gris, a finals dels anys seixanta, amb la llibertat i la llengua tancades amb pany i clau.

«La vida, en sortir del present, no la conec, serà totalment nova per a tots dos. Quan hi penso fredament, m'esvero. Hi ha un munt de preguntes materialistes: de què viurem? Trobarem feina? [...] Val més no fer càbales, no creus? Després de les tenebres que vivim al començament del nostre camí, el més probable és que tot se'ns faci més planer: almenys estaré al teu costat i això sol omple la meitat del tot. Desitjo un futur inquiet, ple de tu, completament diferent de l'ara que sembla no acabar mai».