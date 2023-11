'L'Aferrada' arriba a Palma per promoure el català en la creació de continguts digitals

L'Obra Cultural Balear impulsa 'L'Aferrada, la nova trobada de creadors de contingut digital, que es celebrarà els pròxims 25 i 26 de novembre a Palma. Des de l'organització, asseguren que l'Aferrada neix amb l'objectiu de ser un punt de connexió de tot l'ecosistema de la creació digital i promoure la presència del català en aquest àmbit. La participació en la trobada és lliure i gratuïta, encara que requereix una inscripció prèvia.

El primer dia d'aquesta trobada es celebrarà en el Teatre del Mar, mentre que el segon serà a Can Alcover. El 25 de novembre, a les 12.00 hores, arrancarà el cicle amb una benvinguda i es donarà pas a 'L'Aferrada Talks', una sèrie de ponències que comptarà amb diversos protagonistes especialitzats en diversos àmbits de la creació de continguts digitals.

Després, es farà una aturada per dinar i se reprendrà la jornada amb les taules rodones titulades: 'Com podem professionalitzar i monetitzar el contingut?' i 'Projectes que poden ser oportunitats'. Per acabar, es farà una dinàmica de networking entre creadors de contingut i hi haurà música i festa.

El segon dia d'aquest cicle organitzat per l'OCB se celebrarà a Can Alcover. La jornada arrancarà a les 11.00 hores amb l'espai humorístic, 'De bon humor!', conduït pels creadors més divertits del moment i dinamitzat per Toni Horrach, de Cas Horrach. Continuarà amb 'El pòdcast-vermut de l'Aferrada', conduït per Aina Segura i Neus Gil, podcasteres d'Anam Fent.

Pots ampliar la informació consultant la programació completa en el següent enllaç: https://www.aferrada.cat