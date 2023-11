Can Alcover acull una jornada d'estudi i homenatge a López Casasnovas

Can Alcover ha acollit durant tot aquest dissabte una jornada d'estudi i homenatge a Joan Francesc López Casasnovas. Durant la jornada, que ha sigut un èxit de participació, s'han repassat les diverses facetes d'aquest polièdric intel·lectual i polític menorquí, que va morir al juliol de l'any passat.

Així, l'acte, organitzat per l'OCB, l'IEC, l'Institut Menorquí d'Estudis i les Fundacions Darder Mascaró, s'ha dividit en dues meitats: durant el matí han tingut lloc les ponències encaminades a estudiar el seu vessant polític i durant l'horabaixa s'ha estudiat el seu vessant d'escriptor, poeta, crític literari i lingüista.

Així, les ponencies participants han estat: 'En Nan era un gegant' per Guillem López Casasnovas, 'Joan F. López, activisme cultural i pràctica política' per Andreu Bosch, 'L'activitat parlamentària: les propostes i iniciatives i control del Govern' a càrrec de Sebastià Serra Busquets, 'Cultura popular: identitat i mestissatge' per Jaume Mascaró, '«De rebot»: una finestra oberta al microassaig d'actualitat' a càrrec d'Ismael Pelegrí, 'Els estudis literaris en l'obra de Joan F. López Casasnovas' a càrrec de Josefina Salor, 'La poesia de Joan F. López Casasnovas' per Pere Gomila i 'Els articles lingüístics de Joan F. López Casasnovas' a càrrec de Beatriu Defior i Gemma Ferrer.

Així doncs, la jornada ha servit per aprofundir en els diversos vessants de l'obra de López Casasnovas alhora que s'ha retut un sentit homenatge al seu llegat intel·lectual. Un reconeixement merescut a uns dels grans intel·lectuals del nostre país.